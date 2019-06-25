Atanan öğretmenler kentin tarihini öğrencilerinden dinledi

Diyarbakır'da Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yetkilileri tarafından hayata geçirilen proje ile öğrenciler farklı illerden atanan öğretmenlere kenti tanıttı.

Milli Eğitim Bakanlığının "Müzede Öğrenelim Projesi" kapsamında, kentin tarihinin öğrenciler ve öğretmenler aracılığıyla kavranarak, aktarılması amacıyla "Günümüz Evliya Çelebileri Projesi" hazırlandı.

Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yetkililerince hazırlanan proje ile öğrenciler Behram Paşa Camisi, Meryem Ana Kilisesi, Cemil Paşa Konağı, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, Ulu Cami, Hasan Paşa Hanı, Dengbej Evi, Diyarbakır Arkeoloji Müzesi ve Dört Ayaklı Minare gibi kentin tarihi mekanlarıyla ilgili araştırma yaptı.

Çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler kente atanan ya da bölgeyi yeterince tanıma fırsatı bulamayan öğretmenlerine tarihi mekanları gezdirdi, bu mekanlarla ilgili detaylı bilgiler verdi.

Proje Koordinatörü Ferda Salık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile Diyarbakır'ın tarihinin tanıtımını yapmak istediklerini söyledi.

Öğrencilerde tarih şuuru oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Salık, rehberlik yapan öğrencilerin tarihi yerlerle ilgili araştırmalar yaparak, edindikleri bilgileri öğretmenlere aktardığını belirtti.

Diyarbakır'ın tarihi potansiyelinin önemine işaret eden Salık, "Burası müthiş bir yer. Diyarbakırlı olanlar da burayı tam olarak bilmeyebilir. Öğrencilerimiz araştırma yaptı. Onlara esnaf da yardımcı oldu." dedi.

Salık, kentin bir günde gezilip görülecek bir yer olmadığını vurgulayarak, herkesi bu güzellikleri görmek için şehre davet etti.

"Proje sayesinde tarihi yerlerle ilgili daha fazla bilgi edindik"

Kayseri'den kente atanan Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde coğrafya öğretmeni Emine Engüleç, proje sayesinde tarihi yerleri farklı boyutlarıyla öğrenme fırsatı bulduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın sadece İslam tarihi açısından değil, bütün dinler açısından da önemli bir yer olduğunu duyduklarını, proje ile bunu yakından gördüklerini ifade eden Engüleç, bu atmosferi solumaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Duygularını "Bu proje sayesinde tarihi yerlerle ilgili daha fazla bilgi edindik. Öğrenciler çalışarak tarihi yerleri bize anlattılar. Kendimiz gelseydik sadece girişlerde yer alan bilgileri öğrenecektik. Bize bu imkanı sunanlara teşekkür ediyorum." sözleri ile dile getiren Engüleç, Diyarbakır'da yaşamaktan, kentin havasını solumaktan keyif aldıklarını aktardı.

Öğretmenlere rehberlik yapan öğrencilerden Fatma Nur Betül Çelen, Dört Ayaklı Minare'yi tanıtacağını belirterek, daha önce kitaplardan okudukları bilgileri artık anlatacaklarını söyledi.

"Projenin bize çok faydası oldu. Çok fazla araştırma yaptım, çok fazla yeni bilgi öğrendim. Her bir taşın bir anlamı var. Bunu araştırıp, öğrendik." diyen Çelen, öğrendikleri bilgileri en güzel şekilde anlattıklarını kaydetti.

Kaynak: AA