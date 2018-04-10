Atamayla Geldi Kongrede Güven Tazeledi

AK Parti Sarıgöl İlçe Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimde, şubat ayında atamayla Kadın Kolları Başkanı olan Av. Fergül Tatar delegelerden güvenoyu alarak yeniden başkan seçildi. Kongreye katılan 205 delegenin tamamının oyunu alan Tatar 2019 seçimlerine kadar yılmadan çalışacaklarını söyledi.

Sarıgöl AK parti İlçe Lokalinde yapılan Sarıgöl AK Parti İlçe Kadın Kolları 5. Olağan Kongresine tek liste halinde gidildi. Divan Başkanlığına oy çoğunluğuyla Hacer Küçük'ün getirildiği kongreye AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ataman Taydaş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Erdal Çiftçi, Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, Sarıgöl AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk ve partili kadınlar katıldı.

400 delegenin 205'inin oy kullandığı kongrede oyların tamamını alan Av. Fergül Tatar Sarıgöl AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'na seçildi. Teşekkür konuşması yapan Tatar, "Bir kaç ay önce bana bu görev verildi. Şimdi de kongrede devam dediniz. Bundan mutluluk duydum. Birlikte el ele vererek, ilçemizin girilmedik uğramadığımız ev kalmayacak. 2019 seçimlerine kadar birlikte yılmadan çalışacağız. Hepinize teşekkür ederim" dedi.

Fergül Tatar başkanlığındaki Sarıgöl AK Parti İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: "Fadime Oktay, Mine İlhan, Dudu Tıkıroğlu, Fatma Kahraman, Ümmü Akkaya, Ezgi Eskici, Birgül Bozdağ, Nilüfer Ergin, Fatma Uçar, Emine Özeren, Ebru Akıncı, Binnaz Bayram, Ömür Kapcak ve Ayşe Turhan." - MANİSA