Atama kararları Resmi Gazete'de - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Bazı bakanlıklar ile kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

Bazı bakanlıklar ile kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel görevinden alındı, yerine Eyyüp Karahan atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Meral Ertan Bulut getirildi.

Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Doğan Yorulmaz, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Salih Livaoğlu, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Bekir Çelen atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine Selçuk Çebi getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Murat İlikhan, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Burçkin Dal atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Osman Savaş getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına Volkan Koç atandı. Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek görevden alındı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığına, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Adak getirildi.

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)

 Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (3)

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title