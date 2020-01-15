: Atalay filiz'in öğretmen fatma kayıkçı'yı öldürme davası

15.01.2020 14:39 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:43

Tuzla'da, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı, "Tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesi ile aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Atalay Filiz bu kez, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan aynı cezaya çarptırıldı.

Kaynak: DHA

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