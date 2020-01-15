Atalay filiz'in öğretmen fatma kayıkçı'yı öldürme davası
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Atalay filiz'in öğretmen fatma kayıkçı'yı öldürme davası

Tuzla'da, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı, "Tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesi ile aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Atalay Filiz bu kez, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan aynı cezaya çarptırıldı.

15.01.2020 14:39 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:43
Atalay filiz'in öğretmen fatma kayıkçı'yı öldürme davası

'da, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı, "Tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesi ile aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan bu kez, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan aynı cezaya çarptırıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Atalay filiz'in öğretmen fatma kayıkçı'yı öldürme davası
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