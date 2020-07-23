Atakum Belediyesi Çatalçam Sosyal Tesisleri kapılarını açtı
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Atakum Belediyesi Çatalçam Sosyal Tesisleri kapılarını açtı

Atakum Belediyesi Çatalçam Sosyal Tesisleri kapılarını açtı Atakum Belediyesi, vatandaşların keyifli vakit geçirmek için kullandığı sosyal tesislerini yeni normalleşme dönemi önlemleri eşliğinde açmaya devam ediyor.

23.07.2020 13:16 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:21

Atakum Belediyesi Çatalçam Sosyal Tesisleri kapılarını açtı

SAMSUN - Atakum Belediyesi, vatandaşların keyifli vakit geçirmek için kullandığı sosyal tesislerini yeni normalleşme dönemi önlemleri eşliğinde açmaya devam ediyor. Deniz kenarında vakit geçirmeyi seven Samsunlular için yaz döneminin vazgeçilmezleri arasında yer alan Çatalçam Sosyal Tesisleri, Yeşilyurt Mahallesi'nde yeniden hizmet vermeye başladı.

Büyük bölümü kum plaj olmak üzere Karadeniz kıyısında yaklaşık 19 kilometrelik sahil şeridine sahip olan Atakum, yaz aylarında Amasya, Tokat ve Çorum gibi çevre kentlerden gelen tatilcilerin yoğun ilgisini topluyor. Kent içinde denizle buluşmak isteyen Samsunluların da ilk tercihi Atakum sahilleri oluyor. Atakum'un kent içi ve kent dışından konukları, deniz kıyısında keyifli vakit geçirmek için Atakum Belediyesi'nin Çatalçam Sosyal Tesisleri'ni tercih ediyor. Yeşilyurt Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin metrekarelik alan üzerinde yer alan tesis, konuklarına eşsiz bir manzara sunuyor. Kumsalın bitiş noktasından başlayan kamelya ve masalarda vakit geçiren yurttaşlar, sıcak yaz günlerinde Çatalçam Sosyal Tesisleri'nde serinleyebiliyor. Yaz dönemi boyunca her gün sabah 11.00'de kapılarını açan tesis, gece 24.00'e dek hizmet vermeye devam ediyor.

Konuklar yorgunluklarını atıyor

Konukların sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra aperatif yiyecekler sipariş edebildikleri Atakum Belediyesi Çatalçam Sosyal Tesisleri'nde sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenlerin tercihi dondurma oluyor. Kamelyaların altındaki oturma gruplarında vakit geçiren konuklar, günün ve haftanın yorgunluğunu tesiste atıyor. Yeşilyurt Mahallesi, 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı No: 85 adresinde, kent merkezine yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta bulunan Çatalçam Sosyal Tesisleri'ne özel araçları ile ulaşmak isteyen yurttaşlar, Samsun-Bafra Yolu'nu takip edebiliyor. Çatalçam Kavşağı'ndan sağa dönerek Kazım Karabekir Caddesi üzerinden sahile inildiğinde tesise ulaşılabiliyor. Toplu taşıma ile ulaşım sağlamak isteyenler de R12 Ring Otobüs Hattı'nın yanı sıra Taflan dolmuşlarını kullanarak tesise gidebiliyor. Otobüsten ya da dolmuştan Karamanlar durağında inen yurttaşlar, yaklaşık 700 metrelik bir yürüyüşün ardından Çatalçam Sosyal Tesisleri'ne ulaşmış oluyor.

Atakum Belediyesi Çatalçam Sosyal Tesisleri kapılarını açtı

Kaynak: İHA

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