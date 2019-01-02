Atakum Belediye Meclisi Toplantısı Yapıldı

Atakum Belediye Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı İshak Taşçı başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atakum Belediye Meclisi, 2019 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.



Gündem maddelerinin görüşülüp 16 maddenin oylandığı mecliste, 2017'de hayatını kaybeden eski CHP Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan ile trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki Buse Aydın'ın isimlerinin ilçelerdeki parklarda yaşatılması kararlaştırıldı.



Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, parklarda sevilen kişilerin isimlerini yaşatmak istediklerini belirtti.

Kalkavan'ın sevilen bir isim olduğuna işaret eden Taşçı, "Sadece partisinin değil, her kesimden Samsunlu'nun sevdiği bir siyasetçiydi. Adı ilçemizde hayata geçirdiğimiz önemli parklarımızdan birinde yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Atakum'un değerlerine sahip çıkan bir ilçe olduğunu vurgulayan Taşçı, şunları kaydetti:



"İlçemizdeki parklarda, değerlerimiz uğruna can veren kahraman şehitlerimizin, ülkemizin ve şehrimizin gelişimine katkı veren siyasilerin ve organ bağışçılarının isimlerini yaşatıyoruz. Yapımını tamamladığımız iki parkımıza da Samsun'un sevilen siyasilerinden eski Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan ile geçen ramazan ayında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Buse Aydın kızımızın isimlerini veriyoruz. Çocuklarımızın oyunlar oynadığı parklar ve spor tesisleri, isimlerini şehitlerimiz ile ülkemiz ve milletimiz için önemli değerlerden alıyor. 5 yıllık görev sürecimizde Atakum'a kazandırdığımız 65 çocuk parkına isim verirken çok duyarlı davranmaya özen gösterdik. Atakum Belediyesi olarak değerlerimizin isimlerini ilçemizde yaşatmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA