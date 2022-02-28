Atakule, Türkmenistan bayrağının renklerine büründü - Haberler

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Atakule, Türkmenistan bayrağının renklerine büründü

AA, Hamdi Çelikbaş - Güncel
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Atakule, Türkmenistan bayrağının renklerine büründü

Türkiye ile Türkmenistan'ın diplomatik ilişkilerinin başlamasının 30. yıl dönümü nedeniyle Atakule'ye Türkmenistan bayrağının renkleri yansıtıldı.

Türkiye ile Türkmenistan'ın diplomatik ilişkilerinin başlamasının 30. yıl dönümü nedeniyle Atakule'ye Türkmenistan bayrağının renkleri yansıtıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan Atakule, bu akşam Türkmenistan'ın bayrak renkleriyle ışıklandırıldı.

Türkiye, kardeş Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve burada büyükelçilik açan ülke olmuştu.

AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Türkmenistan, Türkiye, Atakule, Güncel, Haberler

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