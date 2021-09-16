Atako Lojistik Tic. A.Ş. ile 'Uygulamalı Eğitim' İş Birliği Sözleşmesi İmzalandı - Haberler
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Atako Lojistik Tic. A.Ş. ile "Uygulamalı Eğitim" İş Birliği Sözleşmesi İmzalandı

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Atako Lojistik Tic. A.Ş. ile

Üniversitemizin önlisans programlarında 3+1, lisans programlarında 7+1 eğitim-öğretim yaklaşımı çerçevesinde işletmelerle protokol imzalanmasına devam edilmektedir.

Üniversitemizin önlisans programlarında 3+1, lisans programlarında 7+1 eğitim-öğretim yaklaşımı çerçevesinde işletmelerle protokol imzalanmasına devam edilmektedir. Bu kapsamda üniversitemiz ile Atako Lojistik Tic. A. Ş. arasında eğitim iş birliği anlaşması imzalandı. İmzalanan protokol ile Lojistik ve Uluslararası Ticaret alanından önlisans ve lisans seviyesindeki öğrencilerimiz 70 iş günü süreli "İşletmede Mesleki Eğitim"lerini bizzat uygulamanın içinde bulunarak yapabileceklerdir.

Protokol imza törenine Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Durman ve Atako Lojistik Tic. A. Ş. İnsan Kaynakları Yetkilisi Elif Erdoğan ile Rektör Yardımcısı, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Baki Aksu, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ezgi Uzel Aydınocak ve Kariyer Merkezi Müdürlüğü Staj Koordinasyon Destek Uzmanı Burcu Karahan katıldı.

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Haber: Atako Lojistik Tic. A.Ş. ile 'Uygulamalı Eğitim' İş Birliği Sözleşmesi İmzalandı - Haberler
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