Atakan Arslan: Antrenman yapmaya devam ediyorum

Pandemi nedeniyle organizasyonların şu sıralar tamamen durduğunu söyleyen başarılı sporcu, " bu sıkıntılı süreçten en çok etkilenen spor dallarından birisi de biz olduk. Ama bu süreçte çalışmaya ve bolca antrenman yapmaya devam ediyorum. " açıklamasında bulundu.

'PRATİK BİLGİLER ÖĞRETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Ayrıca Teve2 ekranlarında yayınlanan 'Senden İyi Yok' adlı programla büyük bir beğeni toplayan Atakan Arslan,& ; "Gelen yorumlar, aldığımız tepkiler çok güzel. Çok eğlenceli bölümler çekiyoruz. Tüm bunların yanında da izleyenlere yeni bilgiler, pratik bilgiler öğretmeye çalışıyoruz." dedi.





Kaynak: Snob Magazin