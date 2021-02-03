Atakan Arslan: Antrenman yapmaya devam ediyorum
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Atakan Arslan: Antrenman yapmaya devam ediyorum

03.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:51
Atakan Arslan: Antrenman yapmaya devam ediyorum

'Avatar' lakaplı milli sporcu Atakan Arslan, geçtiğimiz gün eşi Serap Korkmaz Arslan ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Pandemi nedeniyle organizasyonların şu sıralar tamamen durduğunu söyleyen başarılı sporcu, " bu sıkıntılı süreçten en çok etkilenen spor dallarından birisi de biz olduk. Ama bu süreçte çalışmaya ve bolca antrenman yapmaya devam ediyorum. " açıklamasında bulundu.

'PRATİK BİLGİLER ÖĞRETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Ayrıca Teve2 ekranlarında yayınlanan 'Senden İyi Yok' adlı programla büyük bir beğeni toplayan Atakan Arslan,& ; "Gelen yorumlar, aldığımız tepkiler çok güzel. Çok eğlenceli bölümler çekiyoruz. Tüm bunların yanında da izleyenlere yeni bilgiler, pratik bilgiler öğretmeye çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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