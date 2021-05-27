Ataberk Doğan kimdir? Ataberk Doğan kaç yaşında, nereli? Ataberk Doğan biyografisi!

Vine fenomenlerinden olan Ataberk Doğan kimdir? Şuan ise Fenomen, Viner, Oyuncu ve Youtuber olan Ataberk Doğan kaç yaşında, nereli? Ataberk Doğan mesleği nedir? Ataberk Doğan hayatı ve biyografisi nedir?

Vine fenomenlerinden olan Ataberk Doğan kimdir? Şuan ise Fenomen, Viner, Oyuncu ve Youtuber olan Ataberk Doğan kaç yaşında, nereli? Ataberk Doğan mesleği nedir? Ataberk Doğan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ATABERK DOĞAN KİMDİR?

Yaşı: 28

Burcu: İkizler

Doğum tarihi: 28 Mayıs 1993

Nereli: Edirne

Boyu: Bilinmiyor.

Kilosu: Bilinmiyor

28 Mayıs 1993 yılında doğan Ataberk Doğan'ın burcu İkizler'dir. Edirnelidir.

Ataberk Doğan bazı zamanlar ailesi ile yayınlar yapmaktadır. Babasını, annesini ve kardeşini yayınlara dahil eden Ataberk Doğan'ın Twitter adresinden de resimlerine ulaşabilirsiniz.

Ataberk Doğan Discord ve Dlive platformlarında yayın yapmaktadır.

Ataberk Doğan Kırk Yalan filminde rol oynamıştır. 2019 yılında çekilmiş olan Türk komedi filmi Kırk Yalan, baş rollerinde Melis Sabah, Zeynep Alkan, Ceren Taşçı ve Hamdi Alkan rol almaktadır.

ATABERK DOĞAN NASIL ÜNLÜ OLDU?

Ataberk Doğan Vine fenomenlerindendir. Anlattığına göre, yine eski Vine Fenomenlerinden Arap Faik'in Ankara'yı tanıtma videosu viral olmuştu. Fazlasıyla alkol alan Ataberk Doğan, arkadaşları tarafından videoya alındı. Ataberk Doğan videoda aynı Arap Faik'te olduğu gibi Edirne'yi tanıtmıştır. Daha sonra Vine platformuna yükleyen arkadaşları sayesinde popülerlik kazanmıştır. Sabah uyandığında telefonunun kastığını ve bildirimlerin sadece Vine uygulamasından olduğunu söyleyen Ataberk Doğan, 600 takipçiye ulaşmış ve ünlülüğe adım atmıştır. Çekilen Vine 5000 beğeni ve 5000 retweet almıştır. Daha sonra insanların Vine beklemesiyle Ataberk Doğan da takipçilerini kırmamıştır ve böylece Vine platformuna giriş yapmıştır.

NE İŞ YAPIYOR?

Ataberk Doğan Vine sektörüne başlamadan önce ayakkabı alıp ayakkabı satmaktadır. Daha sonra kısa bir zaman Dj'lik yapmıştır. Şuan ise Fenomen, Viner, Oyuncu ve Youtuber'dır.