ATABEM yaz kurslarına büyük ilgi
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ATABEM yaz kurslarına büyük ilgi

ATABEM yaz kurslarına büyük ilgi
Habermetre - Haberler | Toplum

ATABEM yaz kurslarına büyük ilgiAntalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) yaz dönemi kursları büyük ilgi görüyor.

ATABEM yaz kurslarına büyük ilgi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) yaz dönemi kursları büyük ilgi görüyor.

22 branşta düzenlenen kurslara 3 bin 263 öğrenci katılarak hem eğleniyor hem öğreniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ATABEM, eğitime desteğini yaz okullarıyla sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün 8-16 yaş gurubu öğrencilerine yönelik ücretsiz yaz kurslarında 3 bin 263 öğrenci eğitim alıyor. Bu öğrenciler, yaz kursları ile ATABEM'de hem eğlenmenin hem de öğrenmenin keyfini çıkartıyor.

22 BRANŞTA KURS

Akademik, kültürel ve sosyal alanlarda 6 kurs merkezinde 22 farklı branştaki yaz dönemi kurslarında öğrenciler, ilgi alanları ile ilgili yeni bilgiler öğrenmenin keyfinin çıkartıyor. Bilgisayar kullanımı, bilgisayar kodlama, drama, edebiyat, fen ve teknoloji, geometri, gitar, halk oyunları, hızlı okuma, İngilizce, kara kalem, keman, matematik, modern dans, piyano, resim, satranç, tiyatro, Türkçe, yağlı boya, yaratıcı drama ve zeka oyunları (mangala) Konuksever, Meltem, Altınova, Yeşilbayır, Yenimahalle Semtevi ve Varsak ATABEM kurs merkezlerinde eğitim veriliyor.

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Kaynak: Habermetre

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