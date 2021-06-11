Ata Tohumu nedir? Ata Tohumu neden önemlidir?
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Ata Tohumu nedir? Ata Tohumu neden önemlidir?

Ata Tohumu nedir? Ata Tohumu neden önemlidir?
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Ata Tohumu, tamamıyla Anadolu'da yetişen ve uzun yıllardır bu toprakların mahsulü olan yerli tohumları nitelemektedir. 2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da destek vermesi ile birlikte ulusal bir proje haline dönüşen Ata Tohumu, 2019 yılında başlayan ilk tohumlama sürecinin ardından meyvelerini ve mahsüllerini vermeye başladı. Peki, Ata Tohumu nedir? Ata Tohumu neden önemlidir?

Ata Tohumu, tamamıyla Anadolu'da yetişen ve uzun yıllardır bu toprakların mahsulü olan yerli tohumları nitelemektedir. 2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da destek vermesi ile birlikte ulusal bir proje haline dönüşen Ata Tohumu, 2019 yılında başlayan ilk tohumlama sürecinin ardından meyvelerini ve mahsüllerini vermeye başladı. Peki, Ata Tohumu nedir? Ata Tohumu neden önemlidir? İşte detaylar haberimizde…

ATA TOHUMU NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Eylül 2019'da katıldığı Ata Tohumu tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada bu kapsamda 60 tona yakın ürün olduğunu belirtti, 'Bu ürünler arasında; Kandıra'nın sivri biberinden, Samsun'un köy salatalığına, Çorum'un 10 Dilim kavunundan, Ayaş'ın beyaz bodur domatesine kadar 11 çeşitten 60 tona yakın ürün bulunmaktadır' dedi.

Bakan Pakdemirli, yerli tohumların yayımlanan yönetmelikle güvence altına alındığını da belirtti. 'Bakanlığımızca, mevzuat çalışmaları ile son şekli verilen, «Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlamasına Dair Yönetmelik» dünkü resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tohumlukların çoğaltımı, pazarlanması, idamesi ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili kurallar getirilerek, ticareti yapılacak yerel tohumlukların kayıt altına alınması, tohumluk üretimi, piyasaya arzı ve denetimlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Böylelikle; yönetmelik ile yerel çeşitler tamamen kamu malı olarak tanımlanmış ve bu çeşitlerin toplanması, tanımlanması, kayıt altına alınması, muhafazası ve sertifikalı tohumluk üretimleri, Bakanlığımız birimlerince yürütülecek şekilde düzenlenmiştir' dedi.

Pakdemirli, Yönetmelikle, yerel çeşitlerin artık kişi adına değil devlet adına tescil edileceğini ve çoğaltma işlemleri ile verim ve kalitenin de artırılması için çalışılacağını belirtti; 'Yeni yönetmelik ile özetle: Geçmişte kişi adına tescil edilen yerel çeşitler, artık devlet adına tescil edilecektir. Geçmişte halktan alınan tohumlar gen bankasında saklanırken, artık çeşidin korunması ve ıslah materyali olarak kullanılması amacıyla, yarısı çoğaltma işlemleri için bakanlığımızın ilgili kuruluşlarına verilecek, bu sayede sahada verim ve kalite analizleri yapılabilecektir' ifadelerini kullandı.

ATA TOHUMU NEDEN ÖNEMLİDİR?

Ata tohumu, yerli tohumları temsil etmesinden dolayı oldukça önemlidir. Daha fazla önem verilerek, 2019 yılında yerli tohum üretimine başlanmıştır. 2019 yılında ekilen ata tohumları, meyvelerini vermeye başlamıştır. Ülkemiz için ata tohumlarının ekilmesi oldukça önemli bir konudur.

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