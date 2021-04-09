Ata tohumları vatandaşların bahçesiyle buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yerel Tarım Ürünleri Projesi'yle Bozdoğan'daki serasından ürettiği domates, biber ve patlıcan fidelerini vatandaşlara dağıttı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yerel Tarım Ürünleri Projesi'yle Bozdoğan'daki serasından ürettiği domates, biber ve patlıcan fidelerini vatandaşlara dağıttı.

Kırsal Kalkınma modelleri ile örnek gösterilen Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yerel Tarım Ürünleri Projesi'yle de vatandaşlara genetiği yerli olan sebze fideleri ulaştırıyor. Bozdoğan'daki Yerel Tarım Ürünleri Serası'nda Ata Tohumlarından yetiştirilen domates, biber ve patlıcan fidelerinin dağıtımı Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri tarafından Aydın'ın 17 ilçesinde başladı.

"Milyonlarca fide üretildi"

"Fide Üretici Belgesi" olan ender kamu kurumlarında biri olan Büyükşehir Belediyesi, 7 yıldır istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü Yerel Tarım Ürünleri Projesi ile milyonlarca fideyi Aydın'ın bereketli topraklarıyla buluşturmak üzere vatandaşlarla dağıttı.

Genetiği değiştirilmiş ürünlerin aksine bu fidelerden yetişen sebzelerden alınan tohumlarla tekrar üretim yapılabiliyor. Bu yönüyle tarımda sürekliliği, sağlıklı ürünleri ve nesilden nesile aktarılabilecek lezzet döngüsünü sağlayan Ata Tohumundan yetişmiş bu fideler, vatandaşlar tarafından özenle yetiştiriliyor.

"Tarım bu toprakların kültürü ve yaşam kaynağıdır"

Ata Tohumlarından üretim yapmaya ve Yerel Tarım Ürünleri Projesi'yle kırsal kalkınmaya katkı sunmaya devam edeceklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Tarım bu toprakların kültürü ve yaşam kaynağıdır. Yaşam kaynağımız olan bu üretim sürecine dışarıdan öyle müdahaleler yapıldı ki, üretmek için dışa bağımlı hale geldik. Ancak doğa bu şekilde kurgulanmamıştır. Doğanın doğal akışı yok edilmek isteniyor ama bizlerde bunun karşısında duruyoruz. Ata Tohumlarından üretime devam edeceğiz ve en önemlisi bunu unutturmayacağız" şeklinde konuştu.

"Bizim gelişimimiz topraktan"

Ata Tohumlarının anılmasının, kendilerinin hatırlanması ve anılması kadar mutluluk verdiğini belirten Nehal Alpugan, "Bizim gelişimimiz topraktan, biz böyle bitkilerin içinde büyüdüğümüz için bunların yeniden faaliyete geçmesinden çok mutlu oldum. Gençlerimize büyük bir miras kalacak. Her şeyimizi unutmak üzereyiz bunun unutulmasını istemiyorum. Bunların anılması bizlerin anılması anlamına geliyor. Büyükşehir'in çok çalışkan olduğunu ve bizleri hiç unutmadığını biliyoruz ve bundan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Fidelerden alınacak tohumlar ile yeni nesillerinde üretime devam edebileceğine dikkat çeken Fatma Gül, "İnşallah herkes bizler gibi yeniden üretmeye ve başarmaya çalışır. Çok güzel olmuş. Boş arsam var oraya ekiyorum, inşallah çoluğumuz çocuğumuzda bizden öğrenmiş olur. Yeni yetişen nesle de öğretmiş oluruz. Bunları dağıttığı için Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

"Özlediğimiz ve isteğimiz Ata Tohumlarıdır"

Hüseyin ve Ayşe Adıgüzel çifti de bu fidelerden elde edilecek ürünlerin daha sağlıklı olacağını belirterek şunları söyledi "Bunlar her zaman özlediğimiz ve isteğimiz Ata Tohumlarıdır. Herkesin eski ata tohumlarımızı üretmesi gerekiyor. Sağ olsun başkanımız üretiyor ve bizlere dağıtıyor." - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı