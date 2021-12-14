ATA Teknokent Genel Müdürü Çelik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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ATA Teknokent Genel Müdürü Çelik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ATA Teknokent Genel Müdürü Çelik, AA'nın
AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Atatürk Üniversitesi ATA Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ayhan Çelik, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Atatürk Üniversitesi ATA Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ayhan Çelik, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çelik, yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", yaşamda Behçet Alkan'ın "Vinçle gökyüzüne" ve sporda ise Dmitriy Golubovich'in "Uçan Hollandalı" karesine oy verdi.

Anadolu Ajansının çalışmalarını beğendiğini ifade eden Çelik, seçmekte zorlandığı fotoğrafların ise hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi.

ATA Teknokent Genel Müdürü Çelik, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

ATA Teknokent Genel Müdürü Çelik, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri

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