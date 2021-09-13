komedyen Ata Demirer'in iki sene önce yayınlanan Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacılarından Julieta Kitrinou ile yakınlaştığı ileri sürüldü. Bunun üzerine gündeme gelen Julieta Kitrinou araştırma konusu oldu. Peki, Ata Demirer'in sevgilisi kimdir? Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou kimdir, kaç yaşında? Jülieta Kitrinou hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ATA DEMİRER'İN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Geçtiğimiz günlerde düşerek ayağından sakatlanan ve bir operasyon geçiren Ata Demirer, bu sefer de aşk hayatıyla gündeme geldi. Başarılı oyuncunun Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacılarından Julieta Kitrinou ile aşk yaşadığı konuşulmaya başlandı. İkilinin aynı evde buluşarak fotoğraf çektirmesi de aşk iddiasını güçlendirdi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Özel hayatıyla çok gündemde olmayan komedyen Ata Demirer'in iki sene önce yayınlanan Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacılarından Julieta Kitrinou ile yakınlaştığı ileri sürüldü. Komedyenin; model, aktris, 100 metre koşu şampiyonu ve Hios adasında turizmcilik yapan Yunan Kitrinou ile evinde buluşması da kafaları karıştırdı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

EVDE BULUŞTULAR

Kitrinou'nun merdivenden düştüğü için ayağı alçıya anılan Demirer'i görmek için İstanbul'a geldiği öğrenildi. Adı son olarak Aslı Turanlı'yla anılan Demirer'in, modelle evindeki fotoğrafını da ortaya çıktı. Kitrinou, komedyenin evinden çektirdiği manzaralı karesini de sosyal medya hesaplarından yayınladı.

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