Ata Demirer'in sevgilisi kimdir? Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou kimdir, kaç yaşında? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ata Demirer'in sevgilisi kimdir? Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou kimdir, kaç yaşında?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Ata Demirer'in sevgilisi kimdir? Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou kimdir, kaç yaşında?

Geçtiğimiz günlerde düşerek ayağından sakatlanan ve bir operasyon geçiren Ata Demirer'in sevgilisi merak konusu oldu. Aşk hayatıyla gündeme gelmeyen Ata Demirer'in Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacılarından Julieta Kitrinou ile aşk yaşadığı konuşulmaya başlandı. Peki, Ata Demirer'in sevgilisi kimdir? Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou kimdir, kaç yaşında? Jülieta Kitrinou hayatı ve biyografisi nedir?

komedyen Ata Demirer'in iki sene önce yayınlanan Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacılarından Julieta Kitrinou ile yakınlaştığı ileri sürüldü. Bunun üzerine gündeme gelen Julieta Kitrinou araştırma konusu oldu. Peki, Ata Demirer'in sevgilisi kimdir? Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou kimdir, kaç yaşında? Jülieta Kitrinou hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ATA DEMİRER'İN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Geçtiğimiz günlerde düşerek ayağından sakatlanan ve bir operasyon geçiren Ata Demirer, bu sefer de aşk hayatıyla gündeme geldi. Başarılı oyuncunun Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacılarından Julieta Kitrinou ile aşk yaşadığı konuşulmaya başlandı. İkilinin aynı evde buluşarak fotoğraf çektirmesi de aşk iddiasını güçlendirdi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Ata Demirer'in sevgilisi kimdir? Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou kimdir, kaç yaşında?

Özel hayatıyla çok gündemde olmayan komedyen Ata Demirer'in iki sene önce yayınlanan Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacılarından Julieta Kitrinou ile yakınlaştığı ileri sürüldü. Komedyenin; model, aktris, 100 metre koşu şampiyonu ve Hios adasında turizmcilik yapan Yunan Kitrinou ile evinde buluşması da kafaları karıştırdı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Ata Demirer'in sevgilisi kimdir? Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou kimdir, kaç yaşında?

EVDE BULUŞTULAR

Kitrinou'nun merdivenden düştüğü için ayağı alçıya anılan Demirer'i görmek için İstanbul'a geldiği öğrenildi. Adı son olarak Aslı Turanlı'yla anılan Demirer'in, modelle evindeki fotoğrafını da ortaya çıktı. Kitrinou, komedyenin evinden çektirdiği manzaralı karesini de sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Ata Demirer'in sevgilisi kimdir? Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou kimdir, kaç yaşında?

Haberler.com - Gündem
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yevgeniy Ziniçev Tanju Özcan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan Uğur İbrahim Altay
Magazin Derya Baykal Vildan Atasever
Spor Kerem Aktürkoğlu Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Alpha Conde
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ata Demirer'in sevgilisi kimdir? Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou kimdir, kaç yaşında? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 13:08:40. #1.11#