ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı! Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi OBS sınav sonucu sorgulama
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ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı! Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi OBS sınav sonucu sorgulama

ATA AÖF OBS giriş sistemi haberimizde. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı. 15-24 Haziran tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilen ATA AÖF final sınav soruları ve cevap anahtarları açıklanmıştı. ATA AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı! Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi OBS sınav sonucu sorgulama
30.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:29

ATA AÖF 2019 - 2020 yılına ait final sınavına dair sorular ve cevap anahtarı 26 Haziran'da erişime açılmıştı. Heyecanla beklenen ATA AÖF sınav sonuçları da https://obs.atauni.edu.tr/ adresinde aktif hale geldi.

ATA AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI

15-24 Haziran 2020 tarihleri arasında online ortamda gerçekleştirilen final sınavları na ait sonuçlar belli oldu. Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrencilerin Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 01 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar yerine getirebilecekler.

ATA AÖF SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Koronavirüs salgınından ötürü onlin eolarak 15-24 Haziran tarihlerinde yapılan 2020 AÖF final sınav sonuçları obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden şifre ve TC kimlik numarası ile öğrenilecek. Açıköğretim Fakültesi final sınavı sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI

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