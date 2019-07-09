Binlerce öğrencinin merakla beklediği ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi bütünleme sınav sonuçlarını merak eden öğrenciler internette araştırma yapmaya başladı. Peki ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır? Detaylar haberimizde…

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarına Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi internet sayfasından, öğrenci girişi yaparak ulaşabilirsiniz. Bütünleme sınav sonucunuzu öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen ATA AÖF öğrencileri, Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurmaları ve itirazlarını 10 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar iletmeleri gerekiyor. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.