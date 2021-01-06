At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti
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At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti

06.01.2021 18:55 | Son Güncelleme: 06.01.2021 19:20
At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti

Son dönemde yaptıklarıyla magazin gündemini fazlaca meşgul eden 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, tatiline ara vermeden devam ediyor. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Şevval Şahin'in, atın üzerinde verdiği pozlar takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

Katıldığı partiler ve daha sonrasında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Şevval Şahin, 2.5 aydır tatiline devam ediyor. Model, Türkiye'den ayrıldıktan sonra İngiltere ve Amerika'da yaptığı tatilinin ardından son günlerde Endonezya'yı karış karış geziyor.

MAVİ MAYOLU PAYLAŞIM GELDİ

Geçtiğimiz hafta Bali Adası'nda olan Şahin, bugün Sumba Adası'na geçti. Şahin, mavi mayosuyla atın üzerinde çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Kısa sürede binlerce beğeni alan Şahin, gönderisinin altına "Şevval cennette" notunu düştü. Ünlü modele, "Nasıl bir kusursuzluk" şeklinde yorumlar geldi.

At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medya yıktı geçti
At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medya yıktı geçti
At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medya yıktı geçti
Haber Yorumları (3)
MİNE MİNNOŞ: Kızzzz Aman dikkat bir deri bir kemiksin dikkat et Neme lazım düşersin kemiklerin çıtır çıtır kırılır Ne bu halin kıtlıktamısın aman ha .
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THANOS: Orayı yıkarlar demiyorum. Yıkarlaarrr.
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BUNAK: IKI RESIM GORDUM, BIRI AT, DİĞERI AT GIBI , LEY LE LEE
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500
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