At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti

Son dönemde yaptıklarıyla magazin gündemini fazlaca meşgul eden 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, tatiline ara vermeden devam ediyor. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Şevval Şahin'in, atın üzerinde verdiği pozlar takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

Katıldığı partiler ve daha sonrasında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Şevval Şahin, 2.5 aydır tatiline devam ediyor. Model, Türkiye'den ayrıldıktan sonra İngiltere ve Amerika'da yaptığı tatilinin ardından son günlerde Endonezya'yı karış karış geziyor.

MAVİ MAYOLU PAYLAŞIM GELDİ

Geçtiğimiz hafta Bali Adası'nda olan Şahin, bugün Sumba Adası'na geçti. Şahin, mavi mayosuyla atın üzerinde çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Kısa sürede binlerce beğeni alan Şahin, gönderisinin altına "Şevval cennette" notunu düştü. Ünlü modele, "Nasıl bir kusursuzluk" şeklinde yorumlar geldi.