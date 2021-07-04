At üzerinde evlilik teklifi
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At üzerinde evlilik teklifi

At üzerinde evlilik teklifi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan genç, 1 yıldır beraber olduğu sevgilisine at üzerinde sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan genç, 1 yıldır beraber olduğu sevgilisine at üzerinde sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

İnegöl ilçesinde yaşayan Ayhan Gürbüz(28), 1 yıldır beraber olduğu sevgilisi Melike Yıldız'ı İnegöl Belediyesi Doğal Yaşam çiftliğine götürdü. Çiftlikte bulunan eğitim atlarına binen çift, eğitmenler nezaretinde tur attılar. Turun sonunda Ayhan, sevgilisi Melike'ye evlilik teklifinde bulunarak, aldığı pırlanta yüzüğü parmağına taktı.

Melike, yapılan sürpriz evlilik teklifine yüksek sesle 'evet' diyerek cevap verdi. - BURSA

At üzerinde evlilik teklifi
At üzerinde evlilik teklifi
At üzerinde evlilik teklifi
At üzerinde evlilik teklifi
At üzerinde evlilik teklifi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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