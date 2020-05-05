At arabasıyla hırsızlık kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

At arabasıyla hırsızlık kamerada

At arabasıyla hırsızlık kamerada
05.05.2020 14:27 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:27

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya atölyesinin kapısını söken kimliği belirsiz kişi, at arabasına yükledikten sonra kaçtı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya atölyesinin kapısını söken kimliği belirsiz kişi, at arabasına yükledikten sonra kaçtı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

?Olay, dün sabah saatlerinde, Mahmudiye Mahallesi 9'uncu Mobilya Sokak'ta meydana geldi. At arabasıyla mobilya atölyesinin önüne gelen kimliği belirsiz kişi, bir süre iş yerinin önünde bekledi. Daha sonra iş yerinin girişine yönelen şüpheli, kapıyı söktü. At arabasına kapıyı yükleyen şüpheli, olay yerinden ayrıldı. İş yeri sahibi, atölyeye geldiğinde kapıyı göremeyince polise haber verdi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri izleyen polis, hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Maskeler yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haberler
Maskeler yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar Haberler
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı Haberler
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı Haberler
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım
Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı
Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de her öğrenci kendi okulunda sınava girecek
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de her öğrenci kendi okulunda sınava girecek
İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz
İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe imalarıyla ilgili CHP'lilere çok sert tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe imalarıyla ilgili CHP'lilere çok sert tepki gösterdi
Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi
Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja...
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu: Gücümüz yetmedi
Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu: Gücümüz yetmedi
Kaldığı yeri görenin içi acıyor! Yaşlı adam, hayırseverlerin yardımını bekliyor
Kaldığı yeri görenin içi acıyor! Yaşlı adam, hayırseverlerin yardımını bekliyor
Polisten kaçan zanlılar yol kenarına 900 bin dolar para attılar
Polisten kaçan zanlılar yol kenarına 900 bin dolar para attılar
Venezuela'da darbe yapmak için ülkeye giren 8 yabancı gözaltına alındı
Venezuela'da darbe yapmak için ülkeye giren 8 yabancı gözaltına alındı
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı
Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Ozan Güven Nur Yerlitaş Gülben Ergen Gülşen Yüksel
Spor Falcao Arda Turan Selçuk İnan Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Daha Fazla Mayıs Ankara Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: At arabasıyla hırsızlık kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 14:46:33. #1.15#
title