Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 129 bin 591'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 129 bin 591'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 115 bin 950'ye yükselirken; vaka sayısı ise 7 milyon 651 bin 107'ye çıktı.

İRAN'DA VAKA SAYISI 539 BİN 670

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 31 bin 34'e yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 539 bin 670'e çıktı. Irak'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 434 bin 598 olarak raporlanırken, can kaybı ise 10 bin 366 olarak açıklandı.BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 391 BİN 586

Bangladeş'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 391 bin 586'ya ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 699 kişi olarak raporlandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 365 BİN 240

Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 12 bin 734 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 368 bin 842 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı