Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 362 bin 102'ye yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
29.05.2020 09:46 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:46

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 362 bin 102'ye yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur, Tayland ve Güney Kore'de virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Japonya'da virüs kaynaklı ölü sayısı 867'ye yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı 58 artarak toplamda 11 bin 402'ye, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 363'e çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı son 24 saatte değişmeyerek 269'a olarak kalmaya devam etti.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 867, TAYLAND'DA İSE 57

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 683'e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 867 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 14 bin 147 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise salgında enfekte kişi sayısının 11 kişi daha artarak 3 bin 76 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 945 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 57 olarak kaldı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 33 BİN 249Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 33 bin 249'a çıkarken; toplamda 18 bin 294 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 23 olarak kaldı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 165 BİN 829'A YÜKESLDİ

Hindistan'da ise vaka sayısı 165 bin 829'a ulaşırken, virüs nedeniyle 4 bin 713 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 71 bin 106 kişinin ise iyileştiği açıklandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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