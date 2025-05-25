ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Asya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

ASYA KITASININ TOPLAM YÜZ ÖLÇÜMÜ EN BÜYÜK ÜLKESİ HANGİSİDİR?



A: Rusya

B: Çin

C: Kazakistan

D: Hindistan

Cevap : B