Asya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir?

Asya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Asya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Asya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Asya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

ASYA KITASININ TOPLAM YÜZ ÖLÇÜMÜ EN BÜYÜK ÜLKESİ HANGİSİDİR?

A: Rusya

B: Çin

C: Kazakistan

D: Hindistan

Cevap : B

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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