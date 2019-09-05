Aşure günü ne zaman? Aşure orucu hangi günler tutulmalı? Diyanete göre aşure günü tarihi

05.09.2019 11:24

Hürmet edilen anlamına gelen Muharrem ayı, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından Allah'ın ayı olarak beyan edilmiştir. Bir hadis-i şerifinde ise Ramazan'dan sonra tutulan en faziletli orucun bu ayda tutulduğunu ifade etmiştir. Aşure günü tutulacak aşure orucu sevabını kaçırmak istemeyen müminler, diyanete göre aşure günü ne zaman araştırıyor. Peki aşure orucu hangi günler tutulmalı?

AŞURE GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Aşure Günü bu yıl 9 Eylül 2019 Pazartesi gününe denk geliyor.

AŞURE ORUCU HANGİ GÜN TUTULUR?



Aşure orucu; Efendimiz tarafından tavsiye edilen şekliyle Aşure günü ile birlikte bir gün öncesi ve sonrası olmak üzere tutulur. Yani Muharrem'in 9. ve 10. günlerinde veya 10. ve 11. günlerinde oruç tutmak gerekir. Muharrem ayının onuncu günü olan Aşure Günü bu yıl 9 Eylül 2019 Pazartesi gününe denk geliyor. Buna göre 9 Eylül Pazartesi ile birlikte öncesi veya sonrasından birer gün aşure günü orucu tutulur. Yani 8 Eylül Pazar - 9 Eylül Pazartesi veya 9 Eylül Pazartesi - 10 Eylül Salı günleri aşure orucu tutulur.

AŞURE ORUCUNA DAİR HADİSLER

Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Peygamber Efendimiz Hadis-i Şeriflerde bu konunun önemini şöyle vurgulamıştır: "Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur." (Müslim, Tirmizî, İ. Ahmed, Taberanî)

Bir zat Peygamberimiz Efendimize geldi ve sordu:

"Ramazan'dan sonra ne zaman oruç tutmamı tavsiye edersiniz?"

Peygamberimiz, "Muharrem ayında oruç tut. Çünkü o, Allah'ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Allah o günde bir kavmin tevbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir" buyurdu. (Tirmizî, Savm: 40)

"Âşura gününde tutulan orucun Allah katında, o günden önce bir senenin günahlarına keffaret olacağını kuvvetle ümit ediyorum."(Tirmizî, Savm: 47)

"Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur" (İbni Mâce, Sıyam: 43)