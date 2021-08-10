Aşure ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı 1. günü ne zaman? Muharrem ayının önemi!

Muharrem ayı, Hicri takvime göre yılın birinci ayı kabul edilir. Aşure günü ise Muharrem ayının onuncu günüdür. Aşure ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı 1. günü ne zaman? Aşure hangi gün? Muharrem ayı ibadetleri!

Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayı. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla "haram"dan türemiştir. Peki, Aşure ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı 1. günü ne zaman? Muharrem ayının önemi!

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

9 Ağustos Pazartesi 2021 tarihi hem Hicri yılbaşı hem de Muharrem ayının başlangıcıdır.

Muharrem ayı 1. gecesi : 8 Ağustos Pazarı 9 Ağustos Pazartesiye bağlayan gece.

Muharrem ayı 2. gecesi : 9 Ağustos Pazartesiyi 10 Ağustos Salıya bağlayan gece.

Muharrem ayı 3. gecesi : 10 Ağustos Salıyı 11 Ağustos Çarşambaya bağlayan gece.

Muharrem ayı 4. gecesi : 11 Ağustos Çarşambayı 12 Ağustos Perşembeye bağlayan gece.

Muharrem ayı 5. gecesi : 12 Ağustos Perşembeyi 13 Ağustos Cumaya bağlayan gece.

Muharrem ayı 6. gecesi : 13 Ağustos Cumayı 14 Ağustos Cumartesiye bağlayan gece.

Muharrem ayı 7. gecesi : 14 Ağustos Cumartesiyi 15 Ağustos Pazara bağlayan gece.

Muharrem ayı 8. gecesi : 15 Ağustos Pazarı 16 Ağustos Pazartesiye bağlayan gece.

Muharrem ayı 9. gecesi : 16 Ağustos Pazartesiyi 17 Ağustos Salıya bağlayan gece.

Muharrem ayı 10. gecesi : 17 Ağustos Salıyı 18 Ağustos Çarşambaya bağlayan gece.

Muharrem ayı 11. gecesi : 18 Ağustos Çarşambayı 19 Ağustos Perşembeye bağlayan gece.

Muharrem ayı 12. gecesi : 19 Ağustos Perşembeyi 20 Ağustos Cumaya bağlayan gece.

Muharrem ayı 13. gecesi : 20 Ağustos Cumayı 21 Ağustos Cumartesiye bağlayan gece.

Muharrem ayı 14. gecesi : 21 Ağustos Cumartesiyi 22 Ağustos Pazara bağlayan gece.

Muharrem ayı 15. gecesi : 22 Ağustos Pazarı 23 Ağustos Pazartesiye bağlayan gece.

Muharrem ayı 16. gecesi : 23 Ağustos Pazartesiyi 24 Ağustos Salıya bağlayan gece.

Muharrem ayı 17. gecesi : 24 Ağustos Salıyı 25 Ağustos Çarşambaya bağlayan gece.

Muharrem ayı 18. gecesi : 25 Ağustos Çarşambayı 26 Ağustos Perşembeye bağlayan gece.

Muharrem ayı 19. gecesi : 26 Ağustos Perşembeyi 27 Ağustos Cumaya bağlayan gece.

Muharrem ayı 20. gecesi : 27 Ağustos Cumayı 28 Ağustos Cumartesiye bağlayan gece.

Muharrem ayı 21. gecesi : 28 Ağustos Cumartesiyi 29 Ağustos Pazara bağlayan gece.

Muharrem ayı 22. gecesi : 29 Ağustos Pazarı 30 Ağustos Pazartesiye bağlayan gece.

Muharrem ayı 23. gecesi : 30 Ağustos Pazartesiyi 31 Ağustos Salıya bağlayan gece.

Muharrem ayı 24. gecesi : 31 Ağustos Salıyı 1 Eylül Çarşambaya bağlayan gece.

Muharrem ayı 25. gecesi : 1 Eylül Çarşambayı 2 Eylül Perşembeye bağlayan gece.

Muharrem ayı 26. gecesi : 2 Eylül Perşembeyi 3 Eylül Cumaya bağlayan gece.

Muharrem ayı 27. gecesi : 3 Eylül Cumayı 4 Eylül Cumartesiye bağlayan gece.

Muharrem ayı 28. gecesi : 4 Eylül Cumartesiyi 5 Eylül Pazara bağlayan gece.

Muharrem ayı 29. gecesi : 5 Eylül Pazarı 6 Eylül Pazartesiye bağlayan gece.

Muharrem ayı 30. gecesi : 6 Eylül Pazartesiyi 7 Eylül Salıya bağlayan gece.

Safer ayının 1. gecesi : 7 Eylül Salıyı 8 Eylül Çarşambaya bağlayan gece.

MUHARREM AYI ÖNEMİ

Muharrem ayı Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır. (Yani nasıl Miladi takvime göre yılın 1. ayı Ocak ise Hicri takvime göre de 1. ay Muharrem ayıdır.) Muharrem kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir ve "haram" kelimesinden türemiştir. Muharrem'in karşılığı "haram olan, yasaklanan" manasındadır.

İslamiyet öncesinde (yani cahiliye döneminde) Araplar, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi 1. ay olan "Muharrem" ayında birbirlerine savaş açmak gibi "yasaklanan" fiillerden kaçınır ve bunları yapmaktan uzaklaşırlarmış.

Muharrem ayının 1. günü Hicri Yılbaşı'dır. Muharrem ayının 10. günü ise Aşure günüdür. Bu bakımdan Muharrem ayının önemi çok büyüktür. Bu ayda oruç tutmak, nafile ibadet yapmak çok sevaptır.

AŞURE AYI NE ZAMAN?

Kısacası Muharrem ayının 1. günü 9 Ağustos Pazartesi, son günü ise 7 Eylül Salı günüdür. Muharrem ayı içerisindeki Aşure günü ise Muharrem'in 10 günü olmaktadır. Aşure günü bu yıl 17 Ağustos Salıyı 18 Ağustos Çarşambaya bağlayan gece.