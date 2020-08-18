Asuman Krause kimdir? Asuman Krause kaç yaşında? Asuman Krause evli mi? Asuman Krause 1 Mart 1976 Berlin doğumludur. 1998 Türkiye ikinci güzeli, eski manken, sunucu, oyuncu ve şarkıcıdır. Asuman Krause evli mi?

Almanca, Türkçe, İngilizce ve Fransızca bile Asuman Krause, sunucu, oyuncu ve şarkıcıdır. 1998 yılında Türkiye ikinci güzeli seçilmiş ve bu yarışmadan sonra mankenliğe başlayarak televizyon dünyasına atıldı.

ASUMAN KRAUSE TÜRKİYE GÜZELİ SEÇİLDİ

Türkiye ikinci güzeli seçildikten sonra mankenliğe başladı. 2005 yılında Yaz Sabahı isimli televizyon programının sunuculuğunu üstlendi. Aynı yıl Sen Ne Dilersen adlı filmde melek rolünü üstlenerek oyunculuğa adım attı. Sonradan Görme dizisinde Metin Şentürk ile başrolü paylaştı. No Savaş Yes Manken tiyatro oyununun ardından Kandemir Konduk'un İyi Aile Çocuğu oyununda başrol alarak oyunculuğunu pekiştirdi.

ASUMAN KRAUSE EVLİ Mİ?

Asuman Krause, 2011 yılında oyuncu Ümit Erdim ile birlikte oldu ve ayrıldılar. Özel hayatını gizli tutan Krause evli değildir.

ASUMAN KRAUSE ALBÜMLERİ

2006 – Çok Yalnızım

2008 – Kukla