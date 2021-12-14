ASÜ Rektörü Şahin, "Çalışmalara sunulan her katkı çok değerli - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ASÜ Rektörü Şahin, "Çalışmalara sunulan her katkı çok değerli

ASÜ Rektörü Şahin,
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, küçük de olsa anlamlı adımlarla büyüme stratejisi ile çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, küçük de olsa anlamlı adımlarla büyüme stratejisi ile çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Akademisyenlerle sabah kahvaltısında bir araya gelen Prof. Şahin, kampüste farklı alanlara ilişkin son derece önemli çalışmalar yapıldığını ve yıllar içinde önemli bir birikimin ortaya çıktığını belirtti. Yapılan işleri değerlendirirken rakamların önemli olduğunu ancak rakamları tek gösterge olarak görmediklerini kaydeden Prof. Dr. Şahin, "Biz nicelik kadar niteliğin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Küçük ama etkili ve anlamlı adımlarla büyüme stratejisini takip ediyoruz. Herhangi alandaki bir gelişme hızlı biçimde sıfırdan 10'a, 10'dan 20'ye, 20'den 50'ye çıkmayabilir. Bir, sıfırdan büyüktür ve her artış, her katkı, her çalışma, her katılım bizim için çok değerlidir" dedi.

Kahvaltı, yürütülen ve planlanan çalışmaların istişaresi şeklinde sürdü. - AKSARAY

ASÜ Rektörü Şahin, Çalışmalara sunulan her katkı çok değerli

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title