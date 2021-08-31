Astsubayların mezuniyet sevinci
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Astsubayların mezuniyet sevinci

Astsubayların mezuniyet sevinci
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulunda mezuniyet töreni gerçekleşti.

Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulunda mezuniyet töreni gerçekleşti.

Milli Savunma Üniversitesi Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olan öğrenciler düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Okulun yerleşkesinde gerçekleşen törende 18'i denizci bin 15 astsubay çavuş mezun oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın mesajı okundu. Ardından Okul Komutanı Topçu Albay Yüksel Kolcu, dönem birincisi Astsubay Çavuş Ziya Selçuk Ceran ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu birer konuşma yaptılar.

Mezun olan öğrencilere seslenen Afyoncu, "Sizlere 3 tavsiyem var: Birincisi, hayatınız boyunca anne ve babanızın hayır duasını alın. Annesinin hayır duasını almayan evlattan ne kendisine, ne millete, ne insanlığa fayda gelir. İkincisi, her zaman Türk milletinin ve onun seçilmiş isimlerinin emrinde olun. Üçüncüsü de her zaman dünyanın en temiz ve şerefli olan Türk milletine hizmet edin. Ben her zaman bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duydum, son nefesime kadar da gurur duyacağım" dedi.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Astsubay Çavuş Ziya Selçuk Ceran'a diploması Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever tarafından verilirken, dereceye giren diğer öğrencilere de diplomaları protokol tarafından takdim edildi. Okulun sancağının devir teslim töreni sonrası mezun olan Astsubay Çavuşlar, hep bir ağızdan Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu Marşını söyledi.

Tören sonrası mezun öğrenciler aileleri ile hasret giderdi.

Törene Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Garnizon Komutan Vekili Bakım Albay Tayfun Türkoğlu, askeri erkan ve mezun olan astsubayların aileleri katıldı.

(Taşkın Sarıca/İHA)

Astsubayların mezuniyet sevinci
Astsubayların mezuniyet sevinci
Astsubayların mezuniyet sevinci
Astsubayların mezuniyet sevinci
Astsubayların mezuniyet sevinci
Astsubayların mezuniyet sevinci
Astsubayların mezuniyet sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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