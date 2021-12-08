Astsubayı yaralayan eski uzman çavuş: Eşimin akrabası sandım

TOKAT (DHA) - TOKAT'ta koruma kararı olan boşanma aşamasındaki eşi Hacer Solmaz'ın (26) evine giden ve burada nöbet tutan jandarmalarla çatışarak astsubay Ferhat Koyun'u yaralayan eski uzman çavuş Ömer Solmaz (30) ifadesinde eşinin yanına barışmak için gittiğini iddia etti. Jandarmaya ise eşinin akrabaları sanarak ateş açtığını söyledi.

Olay, dün sabaha karşı merkeze bağlı Çerçi köyünde yaşandı. 2020 yılında disiplinsizlik nedeniyle uzman çavuşluktan atılan Ömer Solmaz, 11 Ağustos'ta eşi Eşi Hacer Solmaz'a saldırdı. Olay sonrası Hacer Solmaz için koruma kararı verildi. Ömer Solmaz ise kasten yaralama ve tehdit suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme 7 Ekim'de Ömer Solmaz'ı adli kontrolle serbest bıraktı. Tokat Denetimli Serbestlik Bürosu tarafından Solmaz'a elektronik kelepçe takıldı. 4 Aralık'ta ayağındaki elektronik kelepçeyi pense ile keserek ortadan kayboldu. Olay üzerine jandarma, Çerçi köyünde yaşayan Hacer Solmaz ve daha sonra koruma kararı verilen ağabeyi Adem Gencay için güvenlik önlemi alarak köyde nöbet tutmaya başladı. Evin çevresinde görevli jandarmalar dün saat 04.30 sıralarında çevredeki köpeklerin havlaması üzerine bölgede araştırma yaptı. Bu sırada Ömer Solmaz tarafından jandarma personeline pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ilk ateşte Kıdemli Astsubay Ferhat Koyun yaralandı. Bir süre jandarmalarla çatışan Solmaz, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Olay sırasında Ömer Solmaz'ın açtığı ateş sonucu sol kol ve sol bacağından yaralanan Jandarma Astsubay Ferhat Koyun'un tedavisi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürüyor. Hayati tehlikesi bulunmayan Koyun'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.