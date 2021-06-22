Görevden dönen astsubay, beylik tabancasıyla evinde intihar etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Görevden dönen astsubay, beylik tabancasıyla evinde intihar etti

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te yaşayan 3 çocuk babası Astsubay Başçavuş Armağan B. beylik tabancasıyla kafasına sıkarak intihara etti. Ağır yaralanan Armağan B., kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti.

Suriye görevinden evine yeni dönen Astsubay Başçavuş Armağan B., sabah saatlerinde beylik tabancasını kafasına dayayarak ateşledi.

EŞİ GÖRDÜ

Armağan B., intihar girişiminin ardından kanlar içinde yere yığılırken, eşinin ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Astsubay Armağan B., ambulansla Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Armağan B. hastaneden yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattığı öğrenildi.

Görevden dönen astsubay, beylik tabancasıyla evinde intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen

3 çocuğunun annesini sokak ortasında öldürüp kendi kafasına sıktı
3 çocuğunun annesini sokak ortasında öldürüp kendi kafasına sıktı
Sulama kanalına atlayarak intihar eden gençten geriye 'Eşyalarımı almayın' notu kaldı
Sulama kanalına atlayarak intihar eden gençten geriye "Eşyalarımı almayın" notu kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Görevden dönen astsubay, beylik tabancasıyla evinde intihar etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 13:42:24. #1.14#

title