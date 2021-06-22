Görevden dönen astsubay, beylik tabancasıyla evinde intihar etti
Gaziantep'te yaşayan 3 çocuk babası Astsubay Başçavuş Armağan B. beylik tabancasıyla kafasına sıkarak intihara etti. Ağır yaralanan Armağan B., kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti.
Suriye görevinden evine yeni dönen Astsubay Başçavuş Armağan B., sabah saatlerinde beylik tabancasını kafasına dayayarak ateşledi.
EŞİ GÖRDÜ
Armağan B., intihar girişiminin ardından kanlar içinde yere yığılırken, eşinin ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri geldi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Astsubay Armağan B., ambulansla Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Armağan B. hastaneden yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polisin olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen