Astronot kelimesi yerine önerilen isimler neler? Türkiye astronot yerine ne diyecek?

Amerika Birleşik Devletleri astronot, Rusya kozmonot, Çin taykonot diyor. Peki uzaya gidecek Türk uzay yolcusunun yerli ismi ne olacak? Astronot kelimesi yerine önerilen isimler neler? Türkiye astronot yerine ne diyecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan uzaya Türk vatandaşı göndereceğini açıkladı. Türk uzay yolcusuna astronot veya kozmonot yerine Türkçe bir isim verileceğini söyledi. Peki, Türkiye astronot yerine ne diyecek? Astronot kelimesi yerine önerilen isimler neler?

TÜRKİYE ASTRONOT YERİNE NE DİYECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin Türk yolcularına Türkçe bir isim bulalım tabi sadece dil bilimciler değil 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısı sosyal medyada ilgi odağı oldu. "Gökyüzüne bak ayı gör" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

ASTRONOT KELİMESİ YERİNE ÖNERİLEN İSİMLER NELER?

Sosyal medyada paylaşılan bazı isim önerileri arasında

Türkonot,

Göktürk

Gökmen

gibi öneriler yer aldı.