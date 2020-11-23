Astrolog Sare Aldemir kimdir? Sare Aldemir kaç yaşında nereli?
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Astrolog Sare Aldemir kimdir? Sare Aldemir kaç yaşında nereli?

23.11.2020 09:41 | Son Güncelleme: 23.11.2020 09:44
Astrolog Sare Aldemir kimdir? Sare Aldemir kaç yaşında nereli?

Yaptığı yorum ve açıklamalarla merak uyandıran Astrolog Sare Aldemir, dikkat çekici açıklamalar yapıyor Peki, Sare Aldemir kaç yaşında nereli? Astrolog Sare Aldemir kimdir?

Astroloji'ye sair yorumları ile dikkatleri çeken ve vatandaşların ilgi odağı olan Atrolog Sare Aldemir hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Peki, Atrolog Sare Aldemir kimdir? Sare Aldemir kaç yaşında nereli? İşte Atrolog Sare Aldemir'in merak edilenleri.

ASTROLOG SARE ALDEMİR KİMDİR?

Sare Aldemir sosyoloji okudu. Uzun yıllar reklamcılık kariyerinde başarılı bir dönem geçiren Sare Aldemir, hayatının önemli bir döneminde tanıştığı astrolojiyle birlikte tüm yaşamını dönüştüren adımı attı ve reklamcılık kariyerini bırakarak, eğitimine yeniden başladı Bu kez Göklerin Bilgeliği Okulu'nda Astroloji Eğitimi'ni tamamlayan Sare Aldemir, dört yıllık eğitimine 'Ezoterik Astroloji'yi de katarak Danışman Astrolog oldu. Son sekiz yılda düzenlediği workshoplar, katıldığı etkinlikler ve anlaşmalı çalıştığı eğitim kurumlarıyla bir çok çocuğun doğum haritaları üzerinden kariyer planlamasına destek olan Sare Aldemir, halen Danışman Astrolog olarak "Çocuklar, gençler ve yetişkinler için kariyer planlaması" üzerine bireysel danışmanlık vermeye ve ve 2020 yılında yayınlanacak çocuklar ve ebeveynleri için "Burcuna göre büyüsün" masal kitapları üzerinde çalışmaya devam ediyor.

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