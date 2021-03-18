Avrupa İlaç Ajansı, kullanımını durdurmayın dediği AstraZeneca aşısını yaptıran hemşire komaya girdi
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Avrupa İlaç Ajansı, kullanımını durdurmayın dediği AstraZeneca aşısını yaptıran hemşire komaya girdi

18.03.2021 20:52 | Son Güncelleme: 18.03.2021 21:00
Avrupa İlaç Ajansı, kullanımını durdurmayın dediği AstraZeneca aşısını yaptıran hemşire komaya girdi

Avrupa İlaç Ajansı, uygulanan bazı kişilerde kan pıhtılaşmasına yol açtığı gerekçesiyle Avrupa Birliği üyesi 13 ülkede kullanımı askıya alınan Oxford-AstraZeneca aşısının güvenli olduğunu ve aşılamayı durdurmak için bir neden bulunmadığını açıkladı. Ancak Gürcistan'da AstraZeneca aşısı uygulanan bir hemşirenin komaya girmesi endişeleri iyice artırdı.

Gürcistan'ın Ahıska kentinde yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen AstraZeneca aşısı uygulanan bir hemşirenin komaya girdiği bildirildi. Komaya giren 27 yaşındaki hemşirenin yakınları tepki vermek amacıyla hastaneye gelerek binanın camlarını kırdı ve içeriye girmeye çalıştı

Başkent Tiflis'ten 200 kilometre uzaklıktaki Ahıska kentinde İmedi Kliniğinde Oxford Üniversitesinin ilaç şirketi AstraZeneca ile geliştirdiği aşı uygulandıktan sonra komaya giren 27 yaşındaki hemşire Tiflis'e nakledildi.

ALERJİK REAKSİYON GELİŞTİRDİ

Kovid-19 aşılama sürecinin 15 Mart'ta AstraZeneca ile başladığı ülkede konu ile ilgili açıklama yapan Ulusal Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Merkezi Başkanı Amiran Gamkrelidze, hemşirede anafilaksi (hemen tedavi edilmesi gereken ciddi, potansiyel olarak hayatı tehdit eden alerjik bir reaksiyon) geliştiğinin tahmin edildiğini söyledi.

DOKTORLAR TÜM ÇABAYI GÖSTERİYOR

Komaya giren hemşirenin tedavisi için Tiflis'e getirildiğini aktaran Gamkrelidze, "Doktorlar kesinlikle onun hayatını kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır." dedi.

Gamkrelidze, akşam toplanacak Sağlık Bakanlığı Aşı Komitesinde ülkedeki aşılama kampanyası ve nasıl devam edileceği konusunda karar alınacağını belirtti.

AVRUPA İLAÇ AJANSI KULLANIMI DURDURMAK İÇİN NEDEN BULUNMADIĞINI AÇIKLADI

Avrupa Birliği'nin ilaç sektörünü düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), uygulanan bazı kişilerde kan pıhtılaşmasına yol açtığı gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) üyesi 13 ülkede kullanımı askıya alınan Oxford-AstraZeneca aşısının güvenli olduğunu ve aşılamayı durdurmak için bir neden bulunmadığını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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