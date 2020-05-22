AŞTİ'de "65 yaş seyahat izni" hareketliliği devam ediyor
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AŞTİ'de "65 yaş seyahat izni" hareketliliği devam ediyor

AŞTİ'de "65 yaş seyahat izni" hareketliliği devam ediyor 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilme izni verilmesinin ardından bugün de Ankara Şehirler Arası Terminal...

22.05.2020 19:56 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:00

AŞTİ'de "65 yaş seyahat izni" hareketliliği devam ediyor

ANKARA - 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilme izni verilmesinin ardından bugün de Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde hareketlilik oluştu.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile; 22 Mart tarihli genelge ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara (üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) Seyahat İzin Belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilme imkanı verildi. Öte yandan, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahatlerinde bir kişinin refakat edebilmesine de izin verildi.

Dün saat 09.00'dan itibaren başlayan başvuruların ardından "Seyahat İzin Belgesi" başvuruları onaylanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, AŞTİ'ye gelmeye başlamıştı. AŞTİ'deki seyahat izni hareketliliği bugün de devam etti.

Seyahat İzin Belgesi onaylanan 65 yaş üstü vatandaşlar ve varsa refakatçileri, bilet alıp otobüslerini beklemeyi sürdürdü.

AŞTİ'de bekleyen Mudiye Koşmaz (75), Rize'ye gideceğini belirterek, "Çıkamıyordum, iki aydır evdeyim" dedi. Koşmaz, "Gitmek istiyorum, çok sıkıldım" ifadelerini de kullandı. Annesine refakat eden Süleyman Koşmaz ise "2-3 aydır annem evden dışarı çıkamıyor. Çok sıkıldı, gitme zamanı geldi" şeklinde konuştu.

Nurhayat Ertekin (65), "Seyahat izini aldım. Kendi memleketim olan, Adana'nın Akçatekir ilçesine gidiyorum" dedi.

Dört aydır sokağa çıkmadığını belirten Ertekin, izin verilmesine ilişkin, "İzin tabii ki rahatlatıcı. Gereken önlemleri aldıktan sonra insanlar kendini koruyabiliyorsa bu izini de değerlendirmesi güzel ama 'izin verildi' deyip de yine her şeyi es geçiyorsa o da kendine zarar verir" ifadelerini kullandı. Ertekin, Korona virüse karşı önlem alınması gerektiğini de vurguladı.

AŞTİ'de '65 yaş seyahat izni' hareketliliği devam ediyor

Kaynak: İHA

Manşet

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