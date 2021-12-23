Asteğmen Kubilay, şehit edilişinin 91. yılında Menemen'de anıldı

MENEMEN, İZMİR (AA) - Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ile Bekçi Şevki, şehit edilişlerinin 91. yılında İzmir'in Menemen ilçesinde törenle yad edildi.

Kubilay Şehitliği'nde düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Vekili Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Kubilay ailesi, ilçe belediye başkanları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Topçu Üsteğmen Selçuk Şen, 91 yıl önce şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'yi rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Kubilay'ın, Cumhuriyet'i ve Mustafa Kemal'i korumak için boynunu verdiğini belirten Şen, şunları kaydetti:

"Boyun eğmemiştir. Kahraman şehidimiz artık bizim için birçok değerin simgesi, değerler bütünüdür. Kubilay olmak, vatanseverliktir, Atatürk ilke ve inkılaplarından ödün vermemektir. Kubilay olmak, karanlıklar yerine aydınlığı, dogmaların yerine bilimselliği ve akılcılığı seçmektir. Şehit Kubilay, kalbi vatan sevgisiyle dolu bir idealistin millet ve Cumhuriyet değerleriyle bayraklaşan vatan toprakları uğruna, canını seve seve feda etmesinin en güzel örneğidir."

Konuşmanın ardından Menemen Kaymakamı Yılmaz, anıt özel defterini imzaladı.

Daha sonra Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu'nda dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından kupaları verildi.

Tören, şehit mezarlarına karanfil bırakılması ve dua edilmesiyle sona erdi.

AA / Tezcan Ekizler - Son Dakika Haberleri

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