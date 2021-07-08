Assassin's Creed Valhalla sistem gereksinimleri 2021! AC Valhalla kaç GB?

Ubisoft Montreal geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan aksiyon rol yapma oyunu Assassin's Creed Valhalla milyonlarca oyuncunun tercih ettiği yapımlar arasında yer alıyor. Durum böyle olunca,Assassin's Creed Valhalla sistem gereksinimleri en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, Assassin's Creed Valhalla sistem gereksinimleri nelerdir? Assassin's Creed Valhalla kaç GB? Assassin's Creed Valhalla kaç TL? Detaylar haberimizde...

Oyun 873'teki Vikingler'in İngiltere istilasının kurgusal bir tarihini anlatmaktadır. Oyuncu, Suikastçı Kardeşliği ile Tapınak Şövalyeleri arasındaki çatışmanın ortasında kalan bir Viking akıncısı olan Eivor'u kontrol edeceksiniz.

Oyunseverlerin en beğendiği ve keyif aldığı aksiyon rol yapma oyunları arasında yer alan Assassin's Creed Valhalla sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Assassin's Creed Valhalla oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Assassin's Creed Valhalla PC sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Assassin's Creed Valhalla kaç GB? Sizler için derledik...

ASSASSIN'S CREED VALHALLA XBOX FİYATI

Xbox üzerinden satışa sunulan Assassin's Creed Valhalla'nın üç adet versiyonu mevcut. Bunlar; Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Valhalla Gold Edition ve Assassin's Creed Valhalla Ultimate Edition olarak sıralanıyor. Bu versiyonların fiyatları ise şu şekilde; Assassin's Creed Valhalla: 600 TL, Gold Edition: 800 TL, Ultimate Edition: 950 TL.

ASSASSIN'S CREED VALHALLA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10/ 64 bit

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 – 3.1 GHz/ Intel i5 – 4660 – 3.2 GHz

Ekran Kartı: AMD R9 380 – 4 GB/ Nvidia GeForce GTX 960 4 GB

RAM: 8 GB

Depolama: 50 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10/ 64 bit

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 – 3.2 GHz/ Intel i7 – 4790 – 3.6 GHz

Ekran Kartı: AMD RX 570 – 6 GB/ Nvidia GeForce GTX 1060 – 6 GB

RAM: 8 GB

Depolama: 50 GB

ASSASSIN'S CREED VALHALLA KAÇ GB?

Assassin's Creed Valhalla grafikleri ortalama donanımlı bir PC sistemine sahip olmayı gerektiriyor. Oyunun yüklenmesi için istenilen depolama alanı 50 GB yer kaplamaktadır.