Assassin's Creed Valhalla sistem gereksinimleri 2021! AC Valhalla kaç GB?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Assassin's Creed Valhalla sistem gereksinimleri 2021! AC Valhalla kaç GB?

Assassin's Creed Valhalla sistem gereksinimleri 2021! AC Valhalla kaç GB?
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Ubisoft Montreal geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan aksiyon rol yapma oyunu Assassin's Creed Valhalla milyonlarca oyuncunun tercih ettiği yapımlar arasında yer alıyor. Durum böyle olunca,Assassin's Creed Valhalla sistem gereksinimleri en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, Assassin's Creed Valhalla sistem gereksinimleri nelerdir? Assassin's Creed Valhalla kaç GB? Assassin's Creed Valhalla kaç TL? Detaylar haberimizde...

Oyun 873'teki Vikingler'in İngiltere istilasının kurgusal bir tarihini anlatmaktadır. Oyuncu, Suikastçı Kardeşliği ile Tapınak Şövalyeleri arasındaki çatışmanın ortasında kalan bir Viking akıncısı olan Eivor'u kontrol edeceksiniz.

Oyunseverlerin en beğendiği ve keyif aldığı aksiyon rol yapma oyunları arasında yer alan Assassin's Creed Valhalla sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Assassin's Creed Valhalla oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Assassin's Creed Valhalla PC sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Assassin's Creed Valhalla kaç GB? Sizler için derledik...

ASSASSIN'S CREED VALHALLA XBOX FİYATI

Xbox üzerinden satışa sunulan Assassin's Creed Valhalla'nın üç adet versiyonu mevcut. Bunlar; Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Valhalla Gold Edition ve Assassin's Creed Valhalla Ultimate Edition olarak sıralanıyor. Bu versiyonların fiyatları ise şu şekilde; Assassin's Creed Valhalla: 600 TL, Gold Edition: 800 TL, Ultimate Edition: 950 TL.

ASSASSIN'S CREED VALHALLA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 10/ 64 bit
  • İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 – 3.1 GHz/ Intel i5 – 4660 – 3.2 GHz
  • Ekran Kartı: AMD R9 380 – 4 GB/ Nvidia GeForce GTX 960 4 GB
  • RAM: 8 GB
  • Depolama: 50 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 10/ 64 bit
  • İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 – 3.2 GHz/ Intel i7 – 4790 – 3.6 GHz
  • Ekran Kartı: AMD RX 570 – 6 GB/ Nvidia GeForce GTX 1060 – 6 GB
  • RAM: 8 GB
  • Depolama: 50 GB

ASSASSIN'S CREED VALHALLA KAÇ GB?

Assassin's Creed Valhalla grafikleri ortalama donanımlı bir PC sistemine sahip olmayı gerektiriyor. Oyunun yüklenmesi için istenilen depolama alanı 50 GB yer kaplamaktadır.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Koca Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam Acun Ilıcalı Burak Özçivit İbrahim Selim
Spor Ali Koç Salih Uçan Burak Elmas Mustafa Denizli Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Assassin's Creed Valhalla sistem gereksinimleri 2021! AC Valhalla kaç GB? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 17:06:04. #1.16#

title