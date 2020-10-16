Assassin's Creed Valhalla sistem gereksinimleri 2020 | Ubisoft'tan Assassin's Creed Valhalla oynanış videosu | Assassin's Creed Valhalla çıkış tarihi

Assassin's Creed Valhalla, 2020'nin merakla beklenen oyunlarından. Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla'dan oynanış videosu paylaştı ve sistem gereksinimlerinin5 farklı seviyesini açıkladı. Assassin's Creed Valhalla minimum sistem gereksinimleri, önerilen sistem gerekinsimleri, 1440p 30 FPS Çok Yüksek ayarlar, 2160p 30 FPS Ultra ayarlar

Assassin's Creed Valhalla sistem gereksinimleri açıklandı ve Ubisoft oyunun bir oynanış videosunu paylaştı.

ASSASSIN'S CREED VALHALLA KONUSU

Bizleri Antik Yunan döneminden sonra Viking çağına götürecek olan yeni oyunda, ana karakterimiz Eivor ve beraberindekilerin başlarından geçenler anlatılacak. Norveç topraklarını terk etmek zorunda kalmış Norveçli bir grubun lideri ve tercihinize göre erkek veya kadın olacak Eivor rolüne bürüneceksiniz. Yolculuğunuzda Kuzey Denizi'nden İngiltere topraklarına uzanacak ve hem kendiniz hem de grubunuz için yepyeni bir gelecek inşa etmeye çalışacaksınız. Serinin önceki oyunlarında olduğu gibi yine iki farklı dönemde geçecek olan Assassin's Creed Valhalla, The Faith of Atlantis hikayesinin de devamını gösterecek.

ASSASSIN'S CREED VALHALLA ÇIKIŞ TARİHİ

Oyunun 10 Kasım 2020 tarihinde piyasalara sürülmesi bekleniyor.

ASSASSIN'S CREED VALHALLA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Assassin's Creed Valhalla minimum sistem gereksinimleri (1080P 30 FPS Düşük ayarlar)

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 – 3.1 Ghz/ Intel i5-4460 – 3.2 Ghz

RAM: 8 GB (Dual-channel)

Ekran kartı: AMD R9 380 – 4GB/ GeForce GTX 960 4GB

Depolama: 50 GB HDD (SSD Önerilir)

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)

DirectX: DirectX 12

Assassin's Creed Valhalla önerilen sistem gereksinimleri (1080P 30 FPS Yüksek ayarlar)

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 – 3.2 Ghz/ Intel i7-4790 – 3.6 Ghz

RAM: 8 GB (Dual-channel)

Ekran kartı: AMD RX 570 – 8GB/ GeForce GTX 1060 – 6GB

Depolama: SSD (50 GB)

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)

DirectX: DirectX 12

1080p 60 FPSYüksek Ayarlar

İşlemci: AMD Ryzen 7 1700 – 3.0 Ghz/ Intel i7-6700 – 3.4 Ghz

RAM: 8 GB (Dual-channel)

Ekran kartı: AMD Vega 64 – 8GB/ GeForce GTX 1080- 8GB

Depolama: SSD (50 GB)

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)

DirectX: DirectX 12

1440p 30 FPSÇok Yüksek ayarlar

İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X – 3.7 Ghz/ Intel i7 – 7700 – 3.6 Ghz

RAM: 16 GB (Dual-channel)

Ekran kartı: AMD Vega 56 – 8GB/ GeForce GTX 1070 – 8GB

Depolama: SSD (50 GB)

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)

DirectX: DirectX 12

1440p 60 FPSÇok Yüksek ayarlar

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X – 3.8 Ghz/ Intel i7 – 8700K – 3.7 Ghz

RAM: 16 GB (Dual-channel)

Ekran kartı: AMD RX 5700XT – 8GB/ GeForce RTX 2080 S – 8GB

Depolama: SSD (50 GB)

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)

DirectX: DirectX 12

2160p 30 FPSUltra ayarlar

İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X – 3.6 Ghz/ Intel i9 – 9700K – 3.6 Ghz

RAM: 16 GB (Dual-channel)

Ekran kartı: AMD RX 5700XT – 8GB/ GeForce RTX 2080 – 8GB

Depolama: SSD (50 GB)

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)

DirectX: DirectX 12