Assassin's Creed Valhalla genişleme paketi çıkıyor!

Ubisoft firmasının geçtiğimiz sene çıkan oyunu konumundaki Assassin's Creed Valhalla adına geliştirilen paket bugün itibariyle oyunun yer aldığı platformlara geliyor.

Assassin's Creed Valhalla oyununun hikaye odaklı olan ilk genişleme paketi durumundaki Wrath of the Druids, bütün platformlar üzerine geliyor.

Ubisoft firmasının geçtiğimiz sene çıkan oyunu konumundaki Assassin's Creed Valhalla adına geliştirilen paket bugün itibariyle oyunun yer aldığı platformlara geliyor. Bizim de inceleme fırsatını bulabildiğimiz bu genişleme paketi üzerinde İrlanda'ya seyahat ediliyor. Orada antik Druid kültürü hakkındaki gizemleri birtakım yeni görev eşliğinde çözmeye çalışıyoruz. Ubisoft'un ek bir paket hakkında verdiği bilgiler bu yöndedir.

oyunun yeni çıkan ek genişleme paketiyle beraber firma, oyunun birçok oyuncuya daha ulaşacağını savundu. Platformlara paketin gelmesiyle oyundaki kullanıcı sayısının zirve yapılacağı belirtiliyordu.

Assassin's Creed Valhalla: Wrath of the Druids Çıkıyor

Eivor'un yeni macerası, oyunculardan güzel ve büyüleyici İrlanda'ya yolculuğa çıkaran antik bir Druid kültürünü çözmelerini isteyecek. Antik druid kültürü konumundaki Danu'nın çocuklarının efsanevi gizemlerini de çözmelerini isteyecek. Oyuncular, İrlanda halk bilimi ve mitlerini yakından inceleyerek İrlanda krallarının ülkeyi tek bir noktada birleştirmesine yardım etmektedir. Göz kamaştırıcı alanlar ve perili ormanlarda mücadele edecekler.

Kaynak: Playerbros