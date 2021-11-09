Assassin's Creed Valhalla 1.40 güncellemesiyle beraber yeni DLC geliyor

Assassin's Creed Valhalla'ya gelecek yeni güncellemeyle beraber, geçtiğimiz günlerde sızdırılan Tombs of the Fallen DLC'sinin geleceği doğrulandı. Ubisoft'un en sevilen oyunları arasında yer alan Assassin's Creed serisinin son oyunu, 10 Kasım 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Assassin's Creed Valhalla franchise tarihinde ikinci yılında da güncelleme alan ilk AC oyun olacak.

Assassin's Creed Valhalla'ya gelen 1.40 güncellemesinin konsollarda ve PC için yüklenecek boyutu da açıklandı. AC Valhalla 1.40 güncellemesi boyutları şu şekilde:

PC- 20.31 GB

PlayStation 5 - 6.75 GB

PlayStation 4 - 4.55 GB

Xbox Series - 25 GB

Xbox One - 20 GB

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ASSASSIN'S CREED VALHALLA 1.40 GÜNCELLEMESİ İÇERİKLERİ NELER?

TOMBS OF THE FALLEN DLC

Oyuna dört yeni Tombs of the Fallen eklendi

İngiltere genelinde bulmaca odaklı dört mezar ortaya çıkmayı bekliyor.

Sırasıyla bir veya üç düşmüş mezarı tamamladıktan sonra iki yeni kupanın kilidi açılacak.

Erişim gereksinimleri: Bu içerik, ana hikaye aracılığıyla yerleşim kilidini açtıktan sonra kullanılabilir.

OSKOREIA FESTIVAL – ODIN'S WILD HUNT

Oskoreia Festivali için oyun içi destek eklendi

11 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında aktif olacak

Binicilik ve ruhlara karşı bir turnuva da dahil olmak üzere yeni görevler ve aktiviteler geliyor.

Yeni ürkütücü ödüller.

Erişim gereksinimleri: İngiltere'ye ulaşmalı ve ilk iki anlatı arklarından birini (Grantebridgescire veya Ledecestrescire) tamamlanmalı ve Oskoreia Festivali'ne katılmak için Seviye 2'de yerleşime sahip olunmalı.

YENİ BECERİLER

Perfect Parry: Parry LB/L1/Q, saldırgana ek hasar vermek için tam zamanı

Master Counter Roll: Sayaç rulosu yürütülürken gizli blade vuruşu ekler.

Improved Bow Stun Finisher: Yay şoku sonlandırıcıyı başlatmak için artık görünümdeki tüm sersemlemiş düşmanlara ok atacak.

OYUN GELİŞTİRMELERİ

Ana görevler, Dünya etkinlikleri ve Yan aktivitelerde değişiklikler yer alacak.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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