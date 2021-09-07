Assassin's Creed: Valhalla 1.3.1 güncellemesi yayınlandı!
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Assassin's Creed: Valhalla 1.3.1 güncellemesi yayınlandı!

Assassin's Creed: Valhalla 1.3.1 güncellemesi yayınlandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Ubisoft'un geçtiğimiz yıl Kasım ayında piyasaya sürülen oyunu, Assassin's Creed: Valhalla için yeni bir yama yayınladı. İşte detaylar!

Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından 10 Kasım 2020'de yayınlanmış aksiyon rol yapma oyunu Assassin's Creed Valhalla'nın 1.3.1 Güncellemesi için tam yama notlarını açıkladı.

Güncelleme, PC'de 26 GB boyutunda olacak ve bir dizi oyun iyileştirmesinin yanı sıra yeni bir zorluk derecesi olan Nightmare'i oyuncularla buluşturacak. NPC'lerin takımla sorunları düzeltilecek ve çok sayıda UI/HUD sorunu çözüme kavuşacak.

Assassin's Creed: Valhalla'nın yeni güncellemesi 1.3.1, 7 Eylül'de (bugün) yayınlanacak.

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ASSASSIN'S CREED VALHALLA YAMA NOTLARI ÖNE ÇIKANLAR

  • River Raid'e yeni ödüller eklendi.
  • Oyuna (Nightmare) savaş zorluğu eklendi
  • İrlanda ve Francia'da günlük görevleri tamamladıktan sonra XP alamama sorunu düzeltildi.
  • Çok sayıda UI/HUD sorunu düzeltildi.
  • Performans ve kararlılık iyileştirildi.
  • Çok sayıda grafik veya aydınlatma sorunu ortadan kaldırıldı.

Assassin's Creed: Valhalla tüm yama notlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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