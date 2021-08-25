Assassin's Creed Odyssey Yeni Nesil Güncellemesine Kavuştu

2018 çıkışlı Assassin's Creed Odyssey yeni nesil konsollar için güncelleme aldı. Gelen bu güncelleme sayesinde oyun bundan sonra PlayStation 5 ve Xbox Series'de akıcı 60fps oynanabilecek.

Ubisoft çıkışından bu yana 3 yıl geçen Assassin's Creed Odyssey için yeni bir güncelleme yayınladı. Yayınlanan bu güncelleme sayesinde artık Odyssey yeni nesil konsollarda 60fps çalışabilecek. 1.6.0 isimli bu güncelleme sayesinde oyun artık çok daha akıcı ve stabil bir deneyim sunacak. Oyuncuların merak ettiği bir başka konu ise benzer bir güncellemenin 2017 çıkışlı için de gelip gelmeyeceği. Ubisoft şimdilik bu konu hakkında bir açıklamada bulunmadı.

Serinin en taze oyunu olan Assassin's Creed Valhalla 2020'nin sonlarına doğru bu güncellemeyi almış ve hem PlayStation 5 hem de Xbox Series'de 60fps oynanabilir hale gelmişti. Odyssey'in de bu güncellemeyi alması oyunu yeni nesil konsollarında oynamak isteyenler için oldukça mutluluk verici. Bununla beraber oyunun yeni nesil konsollar için bir sürümü bulunmamakta. Yani Assassin's Creed Odyssey'i PlayStation 5 ve Xbox Series'de oynamanın tek yolu geriye dönük uyumluluk modu.

Yeni nesil konsollarda akıcı bir Odyssey deneyimi sunacak yeni güncellemenin boyutu PlayStation tarafında 470MB, Xbox tarafında ise 370MB. Oyunu yükleme ekranları olmadan yeni nesil SSD'ler ile deneyim etmek de oyunun eğlencesine ayrı bir zevk katıyor. Bunun üstüne oyunun dev açık dünyası, yap yap bitmeyen dolu dolu görevleri ve başarılı DLC'leri de eklenince AC Odyssey size yüzlerce saat yetecek içerik veriyor.

Ubisoft'un üzerinde çalıştığı yeni Assassin's Creed oyunu olan Infinity ise hala büyük bir gizem perdesinin arkasına saklı durumda. Ubisoft her ne kadar zaman zaman açıklamalarda bulunsa da verilen bilgilerden oyunun tam olarak neyi amaçladığını söylemek hala oldukça zor. Infinity'nin çevrimiçi bir oyun olacağı ama serinin tek kişilik oyunlarındaki gibi bir sistem ve anlayışı benimseyeceği söylenmiş fakat bunun dışında detay vermekten kaçınılmıştı. Hala yapım aşamasında olan Infinity'nin çıkış tarihi ise henüz belirsiz.

Kaynak: SaveButonu