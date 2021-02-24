Asrın Hastanesi nerede? Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz dizisi hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor?

Kanal D'nin Çarşamba günleri çok izlenen dizisi Sadakatsiz nerede çekiliyor, çekimler nerede yapılıyor izleyiciler tarafından merak ediliyor. Özellikle Derya ve Asya'nın çalıştığı hastane merak ediliyor! Peki, Asrın Hastanesi nerede? Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz dizisi hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor?

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Nazlı Bulum, Melis Sezen ve Taro Emir Tekin gibi oyuncuların yer aldığı, Kanal D'de her Çarşamba saat 20:00'da yayınlanan Sadakatsiz dizisinin İstanbul'da çekilmediği biliniyor. İzleyenler Sadakatsiz hangi şehirde çekiliyor merakla araştırıyor. Peki, Sadakatsiz nerede çekiliyor? Sadakatsiz hangi şehirde çekiliyor? Asya'nın baş hekim olduğu Asrın Hastanesi nerede?

ASRIN HASTANESİ NEREDE?



Sadakatsiz dizisinin var olan bölümleri İstanbul'da çekilmiyor. Sadakatsiz dizisinin çekildiği Asrın Hastanesi Tekirdağ'da! Sadakatsiz dizi çekimleri Tekirdağ'ın Süleyman Paşa ilçesinde gerçekleşiyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinin İstanbul'da çekilmesi planlanıyor. Sadakatsiz çekimlerinin genellikle İstanbul'un Beykoz ilçesinde ve Kız Kulesi açıklarında devam edeceği söyleniyor.