ASRİAD başarılı iş insanlarını ödüllendirdi

Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD), toplam 9 kategoride 31 iş insanına, ticarette elde ettikleri ticari başarı nedeniyle ödül verdi.

ASRİAD açıklamasına göre, Türkiye'de 32 ilde örgütlenen, bin 500'den fazla iş insanını ülke kalkınmasına hizmet vermek ve 2020 yılına kadar Türkiye ihracatının yüzde 1'ini gerçekleştirmek hedefiyle yola çıkan dernek, kendi üyeleri arasında en iyi ticaret yapan iş insanlarını ödüllendirdi.

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'in de katıldığı "ASRİAD 1. Ticaretin Yıldızları Ödül Gecesi"nde toplam 9 kategoride 31 iş insanı ticarette elde ettikleri ticari başarı nedeniyle ödüle layık görüldü.

2 saatte 9 milyon TL'lik ticaret yaptılar

Ödül gecesi öncesinde "400 iş insanı, 2 saat, 2 milyon TL" konseptiyle düzenlenen etkinlikte ise ASRİAD üyeleri, 2 saat içinde hedefledikleri 2 milyon TL'nin çok üzerine çıkarak 9 milyon TL'lik ticari anlaşmalara imza attılar.

Ayrıca ASRİAD İş Geliştirme Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte ASRİAD üyesi bir iş adamı ile Kazakistanlı bir iş adamı arasında yapılan 1 milyon dolarlık protokol dikkati çekti.

Çok sayıda iş anlaşmasının protokole bağlandığı gecede bir konuşma yapan ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, henüz 1,5 yıllık bir dernek olmalarına karşın Bursa'dan Diyarbakır'a, Samsun'dan Tunceli'ye her bölgede 32 şubeye eriştiklerini, yurt dışında 2 şube ve 4 temsilcilik açtıklarını bildirdi.

Danışman, kendilerine somut hedef olarak 2020 yılı itibariyle Türkiye ihracatının yüzde 1'ini yani 2 milyar dolarlık kısmını gerçekleştirmek olarak belirlediklerini ve bu yolda çok önemli adımlar attıklarını kaydetti.

ASRİAD olarak bu yıl sonuna kadar 30-60 milyon TL'lik iş hacmi oluşturmayı hedefleyerek yola çıktıklarını, buna karşın bugün itibariyle 250-300 milyon TL'lik ticaret hacmini geçmiş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Danışman, geceye katılan tüm iş insanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA