Aspor yayın akışı! 25 Mart yayına akışı!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 25 Mart kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 25 Mart Perşembe kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
ASPOR YAYIN AKIŞI
07:00Sabah Sporu
11:00Avrupadan Futbol
12:00Spor Ajansı
14:00Gün Ortası
18:00Ana Haber
20:00Hıncal Uluç İle Baş Başa
21:00Top Bizde
23:00Son Sayfa