ASMO Başkanı Çavdar: " Çağa uygun eğitimler veriyoruz"

03.03.2020 11:19 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:20

Antalya'da, Muhasebe Haftası ve Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının(ASMO) 30'uncu kuruluş yıl dönümü kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebe Haftası etkinlikleri kapsamında, ASMO Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program çay bahçesinde devam etti.



Burada katılımcılara hafta çerçevesinde bir konuşma yapan Emrullah Tayfun Çavdar, 27 Şubat gecesi İdlib'te yaşanan saldırıda şehit olan Mehmetçik'e Allah'tan rahmen yaralılara acil şifalar diledi.



Ekonomide hızlı bir ivmenin üretime yönelik teşviklerle yakalanabileceğini dile getiren Çavdar, "10 yıl önce başlayan ve günümüzde tamamlanmak üzere olan 4'üncü endüstri devrimiyle, muhasebe meslek mensuplarının vizyonu tamamen değişmek üzere. Dijital değişim sonrası, işletmelerin ihtiyacı olan danışmanlık ve denetim hizmetleri muhasebe meslek mensuplarının birincil meşguliyeti olacaktır.Büyük veri yönetimi ve veri madenciliği yapan yazılımların ve dijital asistanların entegre hizmetlerinin hızlı gelişimini yakından takip ediyoruz. BU araçların finans ve muhasebe dünyasınca beklenen kabiliyetleri kazanmasıyla birlikte yatırımcılar ve işletmeler yıl sonlarında değil anlık olarak hazırladığımız finansa raporlarla rotalarını belirleyecektir."diye konuştu.



"Çağa uygun eğitimler veriyoruz"



Çavdar, muhasebe mesleğinin yatırımcılara en doğru bilgiyi hızlı ve kolay ulaşabilir şekilde sunabilmesi için uluslararası meslek örgütlerinin belirlediği eğitim ve bilgi donanımı kriterlerine sahip olmasına bağlı olduğunu bildirdi.



Emrullah Tayfun Çavdar, ASMO'nun bu vizyonla gerek mevzuat değişiklikleri, gerekse teknolojik yenilikler hakkında eğitim toplantıları, panel ve seminerler düzenlediğini belirtti.



"500 bin kişiyi bulan aileyiz"



Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği(TÜRMOB) Genel Sekreteri Yahya Arıkan ise 1990 yılında yasal statüye kavuştuklarını ve Türkiye'nin dört bir yanında kurumsallaştıklarını aktararak," Bugün 115 bin mali müşaviri, 5 bin yeminli mali müşavir, 78 odada mali müşavir odası, 8 ilde yeminli mali müşavir odası olan çalışanlarıyla 500 bin bunu bulan büyük bir aileyiz." ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA