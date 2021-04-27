Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğinden Suriyeli yetimlere yardım kolisi
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Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğinden Suriyeli yetimlere yardım kolisi

Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğinden Suriyeli yetimlere yardım kolisi
Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Politika

Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği, Ramazan ayının 15. günü olarak belirlenen "Dünya Yetimler Günü" nedeniyle Suriyeli yetimlere yardım kolisi ulaştırdı.

Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği, Ramazan ayının 15. günü olarak belirlenen "Dünya Yetimler Günü" nedeniyle Suriyeli yetimlere yardım kolisi ulaştırdı.

Altındağ bölgesinde yaşayan Türkmen ve Suriyelilere yardım kolisi, Türkiye'de okuyan Gana, Fas, Somali ve Tayland'dan gelen misafir öğrencilerin aracılığıyla verildi.

Ailelere ev eşyası yardımı da yapıldı, çocuklara küçük hediyeler armağan edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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