Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ evlendi
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Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ evlendi

05.02.2021 20:43 | Son Güncelleme: 05.02.2021 20:49
Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ evlendi

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, ocak ayında nişanlandığı iş insanı Kaan Demirağ ile dünyaevine girdi. İkilinin nikah töreni, aile arasında Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşti.

Geçtiğimiz ay iş insanı Kaan Demirağ ile hayatlarını birleştirmek için ilk adımı atan Aslışah Alkoçlar, bu akşam aile arasında düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ evlendi

SADE BİR GELİNLİK TERCİH ETTİ

Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen nikah töreninde, sosyetik güzel, elbiseye benzer sade bir gelinlik tercih etti. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda insanın katıldığı düğünde, nikah memurunun sorusu üzerine Alkoçlar'ın bağırarak verdiği evet yanıtı dikkat çekti.

HAMİLELİK İDDİALARINI YANITLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde hakkında hamilelik haberleri çıkan Aslışah Alkoçlar, magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Alkoçlar, iddiaları yalanladığı paylaşımında, "İleride olmasını çok isterim ancak şu an için böyle bir durum yok. Lütfen hakkımda asılsız haber yapmayı bırakın." şeklinde konuşmuştu.

Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ evlendi
Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ evlendi
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