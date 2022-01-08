Aslıhan Malbora'nın asıl mesleği bambaşka çıktı! Meğer kimya mühendisliğini okumuş

Başrollerini Ekin Koç ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Üç Kuruş dizisinde Leyla karakterini canlandıran Aslıhan Malbora'nın hayatı da merak konusu oldu. 2017 yılında oyunculuğa başlayan Malbora'nın asıl mesleği ise bambaşka.

ASIL MESLEĞİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

27 Mart 1995 yılında Afyon'da doğan güzel oyuncu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini de yine burada tamamladı. Yükseköğrenime devam etmek içinse 2012 yılında İstanbul'a gitti ve İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Üniversite eğitimi devam ederken,, Akademi 35.5 Sanat Evi'nde bir yıl temel oyunculuk, hareket ve sahne dersleri aldı.

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