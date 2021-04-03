Aslıhan Karalar hayranlarını heyecanlandıran

Aslıhan Karalar, 'Kuruluş Osman'dan sonra 'Doğu' dizisiyle seyirci karşısına çıktı. Oyuncu, BLU TV'de yayınlanan projede, konuk oyuncu olarak yer aldı.

Yapımda, Ege Kökenli, Doğu Demirkol, Evliya Aykan, Kubilay Tunçer, Banu Fotocan, Yağmur Gülveren ve Afra Karagöz'ün başrolü paylaşıyor. Karalar'ın fanları, oyuncunun yer aldığı sahnelerin video ve fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Karalar'a hayranları, "Seni görmeyi çok özlemişiz" yorumunda bulundu. Gelen senaryoları okumaya devam eden Karalar, içine sinen bir yapım olursa önümüzdeki günlerde ekranda olacak.

Kaynak: Snob Magazin