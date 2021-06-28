Aslıhan Karalar fıstık gibi

Aslıhan Karalar, giyim tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyuncu, önceki gün Nişantaşı'nda kombiniyle dikkat çekti. Karalar'ın fıstık yeşili ceketiyle göz doldurdu. İşte detaylar...

Oyuncu Aslıhan Karalar, geçtiğimiz hafta ailesiyle gittiği Bodrum tatilinden döner dönmez soluğu alışveriş için Nişantaşı'nda aldı. Giyim tarzıyla da sürekli gündeme gelen oyuncu, yine şıklığıyla tüm bakışları üzerinde topladı.

Kendine has giyim tarzıyla her daim dikkat çeken Karalar, tarzını kendisinin yarattığını açıkladı.

Kaynak: Snob Magazin